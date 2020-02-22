«Хватит, наотдыхались!»: карантин из-за гриппа и ОРВИ в школах Уфы будет прекращен
Вчера, 12:23ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Столичные школьники вновь приступят к учебе со следующего вторника.
Накануне, 21 февраля, стало известно, что в мэрии принято решение прекратит в городских школах карантин, который был объявлен две недели назад из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. До этого они должны были заниматься дистанционно, дома, выполняя задания педагогов.
Таким образом уже во вторник, 25 февраля, ученики должны вновь вернуться к школьным занятиям. Снимается также запрет с проведения общественных мероприятий.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемия гриппа и ОРВИ в Уфе явно пошла на спад.
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