«Хватит, наотдыхались!»: карантин из-за гриппа и ОРВИ в школах Уфы будет прекращен

Накануне, 21 февраля, стало известно, что в мэрии принято решение прекратит в городских школах карантин, который был объявлен две недели назад из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. До этого они должны были заниматься дистанционно, дома, выполняя задания педагогов.