В Башкирии в объекты незавершенного строительства вложено более 3 млрд руб

Сегодня, 22 февраля, на пленарном заседании башкирского парламента перед депутатами с отчетом о работе Контрольно-счетной палаты Башкирии выступил ее председатель Рамиль Искужин. Он рассказал в том числе о ситуации с объектами незавершенного строительства в Башкирии.

- Таких объектов в республике насчитывается 177 с общим объёмом бюджетных инвестиций более чем 3 миллиарда рублей, - сказал он.Основные причины незавершенного строительства, по словам главы КСП РБ, кроются в недостаточном учете, некачественных технических заданиях и другой техдокументации. В настоящее время проведена полная инвентаризация этих объектов, информация о них внесена в систему ГАС-Управление.