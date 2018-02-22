Робота-гладиатора покажут на ВДНХ в Москве в День защитника отечества

На ВДНХ жители и гости Москвы смогут сразиться в рукопашном бое с роботом-гладиатором.

Как написала газета «Известия», мероприятие пройдет на «Робостанции» в павильоне № 2 с 23 по 25 февраля.

Робот-гладиатор имеет высоту 170 сантиметров и оснащен пятью специальными манипуляторами, имитирующими руки и ноги спарринг-партнера. В зависимости от алгоритма, заданного программой, они двигаются либо вращаются. Управление роботом осуществляет оператор при помощи сенсорного дисплея.

Установку робота произведут на специальном ринге, где у посетителей будет возможность отработки защитных и атакующих приемов. Длительность поединка составит одну минуту. Поупражняться сможет любой человек старше 12 лет. Такая схватка не представляет опасности, все элементы робота мягкие, а участнику выдадут экипировку.