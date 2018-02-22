Робота-гладиатора покажут на ВДНХ в Москве в День защитника отечества
Как написала газета «Известия», мероприятие пройдет на «Робостанции» в павильоне № 2 с 23 по 25 февраля.
Робот-гладиатор имеет высоту 170 сантиметров и оснащен пятью специальными манипуляторами, имитирующими руки и ноги спарринг-партнера. В зависимости от алгоритма, заданного программой, они двигаются либо вращаются. Управление роботом осуществляет оператор при помощи сенсорного дисплея.
Установку робота произведут на специальном ринге, где у посетителей будет возможность отработки защитных и атакующих приемов. Длительность поединка составит одну минуту. Поупражняться сможет любой человек старше 12 лет. Такая схватка не представляет опасности, все элементы робота мягкие, а участнику выдадут экипировку.
Участник должен будет удержать равновесие, увернуться от всех ударов робота и атаковать ответ. Благодаря программному обеспечению робота, будет вестись статистика боя, отслеживаться место, сила, скорость и количество ответных ударов. Победителя определят в конце поединка в зависимости от результатов.