Омбудсмен России обратила внимание Путина на «Кроношпан» под Уфой

По словам правозащитницы Альмиры Жуковой, ситуация под Уфой была включена в доклад Уполномоченного по правам человека России.

«Обязательным условием строительства производственных объектов является прогноз последствий их деятельности и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Однако существуют примеры нарушений действующих норм, когда в документах на предстоящее и ведущееся строительство изменяются параметры санитарно-защитных зон, класс опасности и предельные нормы отходов производства. Например, в результате строительства в Уфимском районе Республики Башкортостан завода по производству древесно-плитных материалов и фенольных смол могло быть поставлено под угрозу сохранение качества питьевых источников и сельскохозяйственных угодий. Параллельно с планами ООО «Кроношпан Башкортостан» по строительству завода в Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий изменения в Водном кодексе Российской Федерации. Законопроектом предлагалось разрешить сброс сточных вод в водные объекты второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также упразднить нормы об установлении лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод125. Вместо того чтобы привести нормы СанПиНа 2.1.4.1110–02 (п. 3.3.3.4) в соответствие с Водным кодексом Российской Федерации, предлагалось приспособить требования федерального закона к подзаконному нормативному акту. Уполномоченным были изложены доводы в защиту конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в официальном отрицательном отзыве на данный законопроект, направленном в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Кроме того, обращения были направлены в высшие органы государственной власти Российской Федерации. Мнение Уполномоченного было принято во внимание, законопроект отклонен в феврале 2015 года. Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите конституционных прав более одного миллиона жителей города Уфы и Уфимского района и предотвращении возможных тяжелейших последствий как для жизни и здоровья граждан, так и для экологической обстановки не только Республики Башкортостан, но и всей Российской Федерации. Стоит обратить внимание на тенденцию, связанную с подходами в соблюдении права на благоприятную окружающую среду во многих зарубежных государствах. Производства, признаваемые экологически «грязными» (к ним относится, в частности, и производство древесно-плитных материалов), закрываются либо выводятся за пределы страны, и ни при каких условиях не допускается их размещение вблизи жилой застройки или источников водоснабжения. При этом законодательство таких стран направлено на ужесточение природоохранного регулирования и нормирования производственно- хозяйственной деятельности. Представляется, что для таких инвесторов не должны создаваться преференции и в России. Российское социальное правовое государство должно отдавать приоритет потребностям населения и общества».