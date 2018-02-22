КСП РБ: Треть полигонов в Башкирии работают с нарушением санитарных правил

Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин рассказал о проверке министерства экологии и природных ресурсов.

В рамках отчета о своей работе перед депутатами Госсобрания Башкирии председатель КСП РБ Рамиль Искужин рассказал о проведенной в 2017 году проверке минэкологии.

- Установлено, что министерство ряд своих полномочий осуществляет в отсутствие административных регламентов, - сказал Рамиль Искужин. - За последние три года в пять раз уменьшилось количество рейдов по пресечению незаконной добычи песчано-гравийной смеси. Из 40 млн руб штрафов взыскано только 600 тыс руб, или 1,5%.

По словам Рамиля Искужина, треть полигонов твердых коммунальных отходов в Башкирии действуют с нарушением санитарных правил.