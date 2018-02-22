КСП РБ: Треть полигонов в Башкирии работают с нарушением санитарных правил
В рамках отчета о своей работе перед депутатами Госсобрания Башкирии председатель КСП РБ Рамиль Искужин рассказал о проведенной в 2017 году проверке минэкологии.
- Установлено, что министерство ряд своих полномочий осуществляет в отсутствие административных регламентов, - сказал Рамиль Искужин. - За последние три года в пять раз уменьшилось количество рейдов по пресечению незаконной добычи песчано-гравийной смеси. Из 40 млн руб штрафов взыскано только 600 тыс руб, или 1,5%.
По словам Рамиля Искужина, треть полигонов твердых коммунальных отходов в Башкирии действуют с нарушением санитарных правил.
- 60 полигонов, в которые вложено 46 млн руб бюджетных средств, не лицензированы, а 11 - находятся на землях сельхозназначения и не эксплуатируются. Основная система работы с отходами строится преимущественно на их захоронении. Глава контрольно-счетной палаты сообщил о том, что на днях минэкологии объявило конкурс на определение пяти региональных операторов в сфере обращения ТКО и выразил надежду, что в этой сфере в результате будет наведен порядок.