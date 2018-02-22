Космическая станция Китая «Тяньгун-1» может упасть на Землю 10 апреля
Сегодня, 16:02Общество
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Первая орбитальная станция Китая «Тяньгун-1» весом в 8,5 тонн будет выведена с орбиты в плотные слои атмосферы Земли ориентировочно 10 апреля.
Как написала газета «Известия», такого прогноза придерживается один из ресурсов США, использующий Системы контроля космического пространства страны.
За процессом вывода с орбиты «Тяньгуна-1» будет наблюдать Межагентский координационный комитет по космическому «мусору» (IADC).
Есть вероятность того, что несгоревшие обломки станции достигнут поверхности Земли.
Представители Европейского космического агентства (ЕКА) не называют точную дату падения и определяют интервал для события с 25 марта по 17 апреля.
Напомним, станция находилась на орбите с 2011 года и приняла две экспедиции космонавтов Китая.
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