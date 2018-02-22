Госкомтуризм: Заполняемость гостиниц в Уфе не выросла из-за плохой погоды
Сегодня, 15:24ОбществоНаталья Кузнецова
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Заполняемость гостиниц в Уфе в 2017 году осталась на уровне 2016 года - 60-65%. Руководитель госкотуризма Вячеслав Гилязетдинов считает, что роста турпотока не произошло из-за плохих погодных условий.
- Загрузка 2017 года была близка к загрузке 2016 года - 60-65%, - сообщил сегодня Вячеслав Гилязетдинов на пресс-завтраке газеты "Коммерсантъ" в Уфе, добавив, что официальные данные будут не ранее чем к середине года. - Но я это связываю в том числе и с погодными условиями.
Гилязетдинов добавил, что в прошлом году госкомитет поддержал четыре турпроекта - "Курортный сабантуй", "Башкортостан новогодний","Бирское яблоко" и "Бурзянский мед". Количество посетивших эти первые два события туристов увеличилось на 20% и 30 % соответственно ("Бирское яблоко" и "Бурзянский мед" госкомитет поддержал впервые - прим.ред.)
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