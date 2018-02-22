Госкомтуризм: Заполняемость гостиниц в Уфе не выросла из-за плохой погоды

- Загрузка 2017 года была близка к загрузке 2016 года - 60-65%, - сообщил сегодня Вячеслав Гилязетдинов на пресс-завтраке газеты "Коммерсантъ" в Уфе, добавив, что официальные данные будут не ранее чем к середине года. - Но я это связываю в том числе и с погодными условиями.