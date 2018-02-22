«Деловые линии» поддерживают развитие «физического интернета» в России

По информации издания Dni.ru, концепция предполагает перемещение в пространстве сборных грузов по принципу сетевых пакетов данных. Это означает оптимальный логистический маршрут и наличие специальной унифицированной тары с цифровым идентификатором, функциональным вариантом навигационной пломбы. В настоящее время этот принцип внедряют в Европе и Северной Америке. Годом ранее представители одной из самых крупных компаний на рынке грузоперевозок России ГК «Деловые линии» приглашали автора концепции, канадца Бенуа Монтрей. И в рамках выставки “Иннопром” рассказывали бизнесменам о выгодах от внедрения физического интернета. К примеру, появление электронных навигационных пломб на рынке грузоперевозок означает создание специального сервиса, благодаря которому можно будет отслеживать в режиме настоящего времени международные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки. Электронная пломба, представляющая собой замок с электронной начинкой, будет включать все данные о содержимом фуры либо железнодорожного контейнера. Это информация о перевозимом грузе, маршруте следования, получателях и отправителях товара. Примечательно, что открытие электронной пломбы будет возможным только на конечной точке маршрута.