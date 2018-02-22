«Деловые линии» поддерживают развитие «физического интернета» в России

По информации издания Dni.ru, концепция предполагает перемещение в пространстве сборных грузов по принципу сетевых пакетов данных. Это означает оптимальный логистический маршрут и наличие специальной унифицированной тары с цифровым идентификатором, функциональным вариантом навигационной пломбы. В настоящее время этот принцип внедряют в Европе и Северной Америке. Годом ранее представители одной из самых крупных компаний на рынке грузоперевозок России ГК «Деловые линии» приглашали автора концепции, канадца Бенуа Монтрей. И в рамках выставки “Иннопром” рассказывали бизнесменам о выгодах от внедрения физического интернета. К примеру, появление электронных навигационных пломб на рынке грузоперевозок означает создание специального сервиса, благодаря которому можно будет отслеживать в режиме настоящего времени международные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки. Электронная пломба, представляющая собой замок с электронной начинкой, будет включать все данные о содержимом фуры либо железнодорожного контейнера. Это информация о перевозимом грузе, маршруте следования, получателях и отправителях товара. Примечательно, что открытие электронной пломбы будет возможным только на конечной точке маршрута.
В работе всей системы будет применяться уже действующая государственная система «Платон» и успевшая себя зарекомендовать технология ГЛОНАСС. При помощи нового сервиса станет возможным обеспечение безостановочного движения грузов по всей стране. Сократится время, затрачиваемое на таможенные проверки и повысится безопасность на транспорте. Помимо этого, внедрение электронного документооборота позволит исключить нарушения таможенного законодательства.
Представитель «Деловых линий» Александр Лашкевич считает, что введение электронных пломб будет способствовать сокращению ввоза санкционной продукции на территорию РФ и исключению большей доли недоплат за проезд по федеральным трассам в систему «Платон». Как сообщили в Минтрансе, в будущем электронные пломбы внедрят и в систему внутрироссийских перевозок. Самые крупные участники рынка, такие как «Деловые линии», поддерживают решение правительства. В компании убеждены, что нововведения выведут на свет серых перевозчиков.