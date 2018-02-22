Башкирия встретила Год семьи с удручающей статистикой

В республике насчитали 30 тысяч отцов-одиночек и 265 тысяч одиноких мам.

Накануне в Доме Республики, в Уфе, прошло заседание правительства региона, посвященное сразу двум темам – проведению Года семьи и развитию сельхозкооперации.

И если по второму вопросу ситуация выглядела вполне оптимистично, то по первому вопросу поводов для гордости было намного меньше.

- В республике реализуется целый комплекс мер государственной поддержки семей с детьми. На эти цели направляются серьезные средства. И всё же какие бы ресурсы мы ни вкладывали в эту сферу, какие бы управленческие решения ни принимали, без повышения авторитета семьи и укрепления в обществе семейных ценностей должного эффекта не будет, - подчеркнул сразу Рустэм Хамитов.

По его словам, нерешённых вопросов ещё очень много. «Семейная» статистика выглядит крайне печально. В Башкирии проживает почти 1,2 млн семей, в том числе 540 тысяч семей с детьми до 18 лет. Семей с одним ребёнком - около 340 тысяч, с двумя детьми – 164 тысячи, с тремя детьми – 30 тысяч, с четырьмя и более детьми – 7,5 тысячи. При этом в Башкирии 300 тысяч семей являются неполными – то есть каждая вторая семья в республике. Из них 265 тысяч – это мамы-одиночки и 30 тысяч – отцы-одиночки.

При этом по стране ситуация выглядит точно также, так что можно сказать, что обилие неполных семей – это печальная примета нашего времени. Да и за границей, например, в США, к 15 годам семейной жизни каждая вторая семья является неполной.

- Но в этом ничего хорошего нет… Каждая такая неполная семья – это, конечно же, трагедия, это конфликт в душе ребёнка, это сложности, которые возникают на пути детей, - отметил Рустэм Хамитов и рассказал, что власти намерены изменить дисгармоничное развитие семей.

- Конечно, такую деятельность по восстановлению семейных отношений мы должны вести осознанно, серьёзно, обсуждать, помогать неполным семьям, потому что там тяжко. Там реально тяжело. Мы не видим слёз, которые мамы-одиночки порой льют, воспитывая в тяжелейших условиях даже не одного, а двух, трёх и более детей, - сказал собравшимся глава региона. - Хочу, чтобы к этой работе в Год семьи – я вчера уже сказал об этом – вы подошли с душой, неформально, не по-бюрократически, не по-чиновничьи.

Непосредственно о плане мероприятий по проведению в республике Года семьи Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. По ее словам, сегодня одна из главных задач – разработка семейных паспортов районов и городов, отражающих социально-демографические, миграционные и другие показатели.

– После выявления проблемных точек министерством совместно с органами местного самоуправления будет разрабатываться «дорожная карта», направленная на устранение указанных в паспорте проблем, и заключаться соглашение о достижении контрольных значений отдельных показателей, актуальных непосредственно для данного города или района, – пояснила Ленара Иванова.

Среди первоочередных планов – открытие в ближайшие месяцы телефонной службы психологической помощи для родителей.

Планируется также разработать и установить специальные семейные тарифы на предоставление услуг населению. В данном случае речь идёт о льготных тарифах или установлении цены с определённой скидкой при оказании различных услуг всей семье.

Глава республики поручил вузам и гуманитарным кафедрам совместно с Академией наук РБ провести социологические исследования по вопросам и проблемам семейной политики.