Арестуйте меня на 15 суток: активистка из Башкирии записала обращение к МВД

С такой неординарной просьбой уфимка Вера Попова обратилась из-за отказа платить штраф.

Общественница заявила, что не намерена платить штраф в размере 10 тысяч рублей, который ей присудил суд за участие в несанкционированном митинге. В ролике общественница заявила, что не намерена его платить и потребовала от суда вместо штрафа наказать ее общественными работами.

- Я поясняла судье, что не могу оплачивать штраф, просила назначить мне общественные работы, потому что этим я бы принесла хотя бы пользу обществу, а не кормила тех, с чьих мнением и действиями я не согласна. Но мне назначили штраф за выражение свободы мнения, - говорит Попова.

Общественница отметила, что ее не было дома, когда к ней пришли судебные приставы.

- Меня не было дома, поскольку в моем доме из-за управляющей компании вот уже полгода всего 8 градусов тепла. Около года вырезали электропровода, с осени я проживаю у родных, описывать имущество я также не буду, у меня его нет, - сообщила она.

- Мои счета арестованы с 2012 года. В отношении меня поступили просто безобразнейшим образом. Арестуйте меня на 5, 10, 15 суток — на столько, на сколько у вас хватит совести, - говорит общественница, обращаясь к правоохранительным органам.

При этом Вера Попова отказалась от любой финансовой помощи в свой адрес для оплаты штрафа:

- Я прошу жителей не писать мне с предложениями оплатить мне штраф. Я прошу только репоста и информационной поддержки, - рассказала Вера.

В беседе с Медиакорсетью общественница призналась, что за все время после видеообращения к ней пока не обратились сотрудники правоохранительных органов.