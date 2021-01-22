Власти Хабаровского края добились позитивной динамики в борьбе с пандемией

Власти Хабаровского края добились позитивной динамики в борьбе с пандемией

Вчера, 15:10ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
В Хабаровском крае положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией - глава региона сообщил о смягчении ограничений.

По сообщению издания todaykhv.ru, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о смягчении противокоронавирусных мер на своей странице в социальной сети.

По его словам, медики фиксируют ежедневно порядка трехсот новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоравливает гораздо больше пациентов, поэтому штаб по борьбе с коронавирусом принял решение смягчить ограничения.

Глава региона отметил, что своевременно внедренные ограничительные меры позволили сократить количество новых заражений коронавирусной инфекцией и увеличить число свободного коечного фонда, предназначенного для стационарного лечения больных новым вирусом. Также, по словам Дегтярева, в следующем месяце в регион завезут больше пятидесяти тысяч доз отечественной вакцины, а запись на вакцинацию открыта уже сейчас. Чтобы встать в очередь, необходимо оформить заявку на сайте госуслуг. В результате устойчивой положительной динамики в борьбе с пандемией власти края приняли решение смягчить противокоронавирусные ограничения.

«Мы до 50% увеличиваем загрузку учреждений культуры, это театры и наша филармония, и загрузку спортивных объектов. То есть в «Платинум Арене» и в «Ерофей Арене» половина трибун будет заполнена. Кроме того, в Хабаровске мы разрешаем провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд», - рассказал Михаил Дегтярев.

Также отмечается, что в регионе налаживается ситуация в сфере образования. В частности, сейчас готовится соответствующее постановление о возврате к традиционному формату обучения всех среднеспециальных учебных заведений. Если эпидемиологическая ситуация останется стабильной, ученики колледжей смогут вернутся к очному обучению уже на следующей неделе.

Необходимо отметить, что в непростых эпидемиологических и социально-экономических условиях глава Хабаровского края Михаил Дегтярев выбрал оптимальный способ общения с жителями - через свою страницу в социальной сети "Инстаграм". Это позволяет главе региона незамедлительно реагировать на обращения и рассказывать гражданам правду о действиях правительства.

Политолог Евгений Чадаев считает, что скоро глава региона трансформируется в “губернатора результата”, потому что предпочитает доказывать свое отношение к вопросам граждан и проблемам Хабаровского края не словами, а действиями.

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