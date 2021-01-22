Власти Хабаровского края добились позитивной динамики в борьбе с пандемией

Глава региона отметил, что своевременно внедренные ограничительные меры позволили сократить количество новых заражений коронавирусной инфекцией и увеличить число свободного коечного фонда, предназначенного для стационарного лечения больных новым вирусом. Также, по словам Дегтярева, в следующем месяце в регион завезут больше пятидесяти тысяч доз отечественной вакцины, а запись на вакцинацию открыта уже сейчас. Чтобы встать в очередь, необходимо оформить заявку на сайте госуслуг. В результате устойчивой положительной динамики в борьбе с пандемией власти края приняли решение смягчить противокоронавирусные ограничения.