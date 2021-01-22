В России зафиксирован всплеск взяточничества во время эпидемии

По данным Министерства внутренних дел России, в прошлом году в стране зафиксировано 3649 случаев дачи взятки, что на 15% больше, чем годом ранее. Статистика Генеральной прокуратуры говорит, что в январе-ноябре больше всего преступлений связанных с коррупцией раскрыли в Москве (230), Татарстане (166), Подмосковье (156), а также Ставропольском (126) и Пермском (97) краях.