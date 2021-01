В России зафиксирован всплеск взяточничества во время эпидемии

Жители Российской Федерации стали чаще брать и давать взятки, а также становиться посредниками в таких делах.

Эксперты связывают рост случаев коррупции с эпидемией китайской коронавирусной инфекции. Из-за экономического кризиса население страны беднеет. Об этом информирует NEWS.ru. По данным Министерства внутренних дел России, в прошлом году в стране зафиксировано 3649 случаев дачи взятки, что на 15% больше, чем годом ранее. Статистика Генеральной прокуратуры говорит, что в январе-ноябре больше всего преступлений связанных с коррупцией раскрыли в Москве (230), Татарстане (166), Подмосковье (156), а также Ставропольском (126) и Пермском (97) краях. При этом наибольший прирост числа подобных правонарушений за указанный период времени отмечен в Бурятии (+566%), Вологодской области (+400%), Ненецком автономном округе (+400%), Магаданской области (+300%) и Забайкалье (+272%). Пиковый прирост количества случаев дачи взятки пришелся на период с января по март (+19,8%). Темп замедлился в период ограничений на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 — в апреле (+8,3%) и мае (+8,6%). Рост числа таких преступлений стал более заметен в июне (+11,2%) и июле (+14,5%). Кроме того, россияне стали чаще брать взятки (4174 случая, прирост 4,7%), становиться посредниками во взяточничестве (1451 случай, прирост 11,9%) и совершать коммерческий подкуп (1162 случая, прирост 17,4%).

