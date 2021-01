В Приморье на следующей неделе прогнозируют обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщили в МЧС.

Сильный снегопад может привести к техническим неисправностям на энергетических объектах, пишет iz.ru. Отмечается, что в регионе может выпасть до семнадцати миллиметров снега за двенадцать часов. Больше всего осадков ожидается в южных и юго-восточных муниципалитетах Приморского края. При этом снег может перейти в дождь, поэтому не исключена возможность аварий на объектах ЖКХ.

