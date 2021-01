На дорогах Уфы снова образовались массовые заторы. По данным сервиса Яндекс.Пробки, обстановка с пробками на дорогах оценивается в 10 баллов – это самый высокий из возможных показателей.

Отметим, что заторы в основном сковали въезд и выезд из города, а также почти весь центр столицы и проспект Октября. Помимо этого, серьезные пробки наблюдаются в Сипайлово в районе Уфимского шоссе и в Черниковке на улицах Вологодской, Интернациональной и Перспективной. Причиной образования пробок по городу мог стать обильный снегопад и ремонт путепровода на въезде в город.

