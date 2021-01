Администрация Тамбовской области в рамках нацпроекта «Экология» планирует очистить 13 километров русла реки Цна.

В региональном управлении по охране окружающей среды заявили, что все мероприятия по очистке участка реки будут завершены к 2024 году, пишет infox.ru. Эксперты отмечают, что расчистка русла вернет реке способность к самоочищению, а также улучшит ее рекреационный потенциал. Планируется поднять со дна свыше 600 000 кубических метров ила и отложений. Кроме этого, будут убирать мусор как из реки, так и с побережья.

