Союз кинематографистов Башкирии возглавила сценарист Зухра Буракаева

Союз кинематографистов Башкирии возглавила сценарист Зухра Буракаева

Вчера, 19:29ОбществоКарина МамаеваPhoto: Башинформ
В Башкирии избрали нового руководителя Союза кинеметографистов. Большинством голосов была избрана драматург и сценарист Зухра Буракаева.

Известно, что на пост главы претендовали двое кандидатов – Зухра Буракаева и Айнур Аскаров. На сегодняшний день в состав Союза кинематографистов РБ входят 33 человека.

Напомним, в ноябре 2020 года в Уфе ушел из жизни председатель Союза кинематографистов РБ Фарит Габитов. Большую часть своей жизни он посвятил развитию кинематографа в Башкирии. Для популяризации индустрии организовывал общественные, политические и культурные мероприятия. Часто выступал в роли эксперта и консультанта во время съемок фильмов.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы