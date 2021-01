Союз кинематографистов Башкирии возглавила сценарист Зухра Буракаева

В Башкирии избрали нового руководителя Союза кинеметографистов. Большинством голосов была избрана драматург и сценарист Зухра Буракаева.

Известно, что на пост главы претендовали двое кандидатов – Зухра Буракаева и Айнур Аскаров. На сегодняшний день в состав Союза кинематографистов РБ входят 33 человека. Напомним, в ноябре 2020 года в Уфе ушел из жизни председатель Союза кинематографистов РБ Фарит Габитов. Большую часть своей жизни он посвятил развитию кинематографа в Башкирии. Для популяризации индустрии организовывал общественные, политические и культурные мероприятия. Часто выступал в роли эксперта и консультанта во время съемок фильмов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter