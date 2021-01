С начала октября 2020 года в резервных госпиталях Москвы прошли лечение более 33 тысяч пациентов с диагностированным коронавирусом.

Как сообщает RT, в пяти резервных госпиталях, которые начали функционировать в столице в период пандемии, одновременно могут лечиться порядка 7 тысяч больных. Резервные госпитали были открыты в Москве в период повышения заболеваемости COVID-19. Они представляют собой полноценные медицинские учреждения, оснащенные необходимым оборудованием для диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

