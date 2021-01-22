Предприниматели Башкирии покупают онлайн-подписки на телемедицину для сотрудников

За прошлый год в Башкирии предприниматели оформили для своего персонала почти 1200 пакетов услуг на платформе «СберЗдоровье». Чем больше работников одного предприятия получают доступ к цифровой медицине, тем это выгоднее для владельца компании. Например, при покупке от 50 подписок по программе «Все врачи онлайн - Индивидуальный доступ» скидка составит 33%, а если оформить сразу больше 100 пакетов – то 40%.