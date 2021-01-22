Предприниматели Башкирии покупают онлайн-подписки на телемедицину для сотрудников

Предприниматели Башкирии покупают онлайн-подписки на телемедицину для сотрудников

Вчера, 14:57ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Телемедицина стала одним из новых трендов для предпринимателей Республики Башкортостан в 2020 году. Владельцы малого и микробизнеса начали уделять больше внимания здоровью своих сотрудников и активно покупают годовые подписки на онлайн-консультации врачей.

За прошлый год в Башкирии предприниматели оформили для своего персонала почти 1200 пакетов услуг на платформе «СберЗдоровье». Чем больше работников одного предприятия получают доступ к цифровой медицине, тем это выгоднее для владельца компании. Например, при покупке от 50 подписок по программе «Все врачи онлайн - Индивидуальный доступ» скидка составит 33%, а если оформить сразу больше 100 пакетов – то 40%.

«СберЗдоровье» — это медицинский онлайн-сервис с практикующими врачами самого разного профиля из московских клиник. В режиме 24/7 специалисты ответят на любые вопросы по здоровью из любой точки мира, по телефону, через браузер или мобильное приложение. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в личном кабинете.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Мы видим, что количество приобретенных компаниями пакетов на платформе "СберЗдоровье" растет с каждым месяцем. Основная причина - телемедицина позволяет бизнесу обеспечить сотрудников оперативными и доступными консультациями медиков. Это становится особенно актуальным в условиях пандемии, а также для тех компаний, чьи работники переходят на удаленный режим работы».

Узнать все подробности о сервисе «СберЗдоровье» и приобрести годовую подписку на онлайн-консультации врачей для себя, своих близких и сотрудников можно у персонального менеджера в Сбербанке.

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