Отмена теракта, задержания активистов и бедное население. Итоги дня в Башкирии

Министерство труда Башкирии разработало план региональной программы по снижению бедности до 2030 года. В отчете опубликованы данные о количестве населения, которые зарабатывают менее прожиточного минимума. Согласно документации, по данным на 2018 год за чертой бедности находились более 12% населения – более 491 тысячи человек. По данному показателю Башкирия занимает 26 место в рейтинге регионов.