Отмена теракта, задержания активистов и бедное население. Итоги дня в Башкирии

Главные новости в Уфе и Башкирии на 22 января.

Утро выдалось весьма неспокойным. В СМИ сообщили, что ФСБ задержало 25-летнего мужчину, готовившего теракт в Башкирии. В сообщении ведомства говорится, что задержанный собирался совершить «вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов». Силовики изъяли у него огнестрельное оружие и компоненты для самодельного взрывного устройства. ФСБ предотвратила теракт в Башкирии Лейбл популярного певца из Башкирии Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Решение по делу вынес Вахитовский районный суд Казани. Оказалось, певец нарушил меры безопасности во время выступления в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани, которое прошло 9 декабря. Лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушение антиковидных мер на концерте В Уфе начались задержания активистов местного штаба Алексея Навального. Очевидно, что задержания активистов проходят на фоне подготовки к митингу в поддержку Алексея Навального, проведение которого планируется по всей стране уже завтра, 23 января. В Башкирии власти отказали в согласовании проведения мероприятия. В Уфе начались задержания активистов местного штаба Алексея Навального Министерство труда Башкирии разработало план региональной программы по снижению бедности до 2030 года. В отчете опубликованы данные о количестве населения, которые зарабатывают менее прожиточного минимума. Согласно документации, по данным на 2018 год за чертой бедности находились более 12% населения – более 491 тысячи человек. По данному показателю Башкирия занимает 26 место в рейтинге регионов. ОНК зафиксировала травмы у задержанного участника конфликта в Кармаскалах В Башкирии более 12% населения находится за чертой бедности Накануне, 21 января, Общественная наблюдательная комиссия Башкирии провела проверку на соблюдение прав человека в изоляторе временного содержания при МВД в городе Уфе. Напомним, ранее в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что задержанные участники конфликта в Кармаскалах подвергаются насилию. У задержанного действительно зафиксированы травмы, однако их происхождение доподлинно неизвестно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter