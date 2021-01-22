Новый мэр Уфы рассказал, когда город перестанет быть новогодним

— За работой и не заметил, что праздники заканчиваются, еле успел сделать фото на память. И вы успеете – впереди ещё одни выходные, а потом новогодняя сказка попрощается с нами. Жалко разбирать конструкции, но уже пора и весну в гости ждать. А пока давайте радовать друг друга видами зимней красавицы-Уфы, — написал он.
Напомним, в Уфе в этом году появилась новая новогодняя площадка. Теперь на Советской площади в центре города вместо крупной парковки ледовый городок. Для его обустройства ранее власти Уфы приобрели новую пиксельную ёлку стоимостью свыше 12 миллионов рублей.