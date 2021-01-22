Новый мэр Уфы рассказал, когда город перестанет быть новогодним

Новый мэр Уфы рассказал, когда город перестанет быть новогодним

Вчера, 18:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: личная страница Сергея Грекова
Мэр Уфы Сергей Греков призвал жителей города в крайний раз взглянуть на новогодние украшения. По его словам, совсем скоро их уберут до следующих зимних праздников. Данное заявление он опубликовал в своих социальных сетях.

— За работой и не заметил, что праздники заканчиваются, еле успел сделать фото на память. И вы успеете – впереди ещё одни выходные, а потом новогодняя сказка попрощается с нами. Жалко разбирать конструкции, но уже пора и весну в гости ждать. А пока давайте радовать друг друга видами зимней красавицы-Уфы, — написал он.

Напомним, в Уфе в этом году появилась новая новогодняя площадка. Теперь на Советской площади в центре города вместо крупной парковки ледовый городок. Для его обустройства ранее власти Уфы приобрели новую пиксельную ёлку стоимостью свыше 12 миллионов рублей.

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