Гороскоп для всех знаков зодиака на будущую неделю с 25 по 31 января

Телец

Вам придется разгребать рутину и то, на что раньше не хватало сил. Для каждой вещи и задачи найдется необходимое место и время. Будет трудно, однако это стоит того. Вас ждет моральное удовлетворение и материальный успех. Во вторник у вас не будет недостатка в новых идеях. Прислушивайтесь к новой информации, но тщательно проверяйте ее, и, если она не искажена, вы сможете применить полученные сведения в работе.