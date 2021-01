Гороскоп для всех знаков зодиака на будущую неделю с 25 по 31 января

Проведите эту неделю с пользой.

Овен Вам будет необходимо сконцентрировать свои усилия на работе. Наступает весьма продуктивный период, особенно в профессиональной сфере, только не следует рисковать или соглашаться с сомнительными предложениями. Если вы в среду что-то не успеете, не беда, в четверг может выясниться, что это и не нужно было делать. В пятницу вас могут порадовать неожиданные хорошие новости. Не позволяйте родственникам садиться вам на шею. Телец Вам придется разгребать рутину и то, на что раньше не хватало сил. Для каждой вещи и задачи найдется необходимое место и время. Будет трудно, однако это стоит того. Вас ждет моральное удовлетворение и материальный успех. Во вторник у вас не будет недостатка в новых идеях. Прислушивайтесь к новой информации, но тщательно проверяйте ее, и, если она не искажена, вы сможете применить полученные сведения в работе. Близнецы Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным переменам ситуации. Удача на вашей стороне. На все главные вопросы близкие люди и сама жизнь ответят вам «да». Сосредоточитесь на важном, поставьте цель, и вы получите то, к чему стремитесь. Причем обстоятельства сами сложатся в вашу пользу. Вам даже не придется штурмовать никакие крепости. Любовь поможет и вдохновит. Рак Начало недели будет довольно нервозным, придется изрядно потрудиться. Для реализации намеченного, не прибегайте к давлению на окружающих людей, иначе все может обернуться против вас же. В среду и четверг присмотритесь к "подводным течениям" на работе, чтобы не оказаться в стороне от самых важных событий. В воскресенье не стоит отвергать просьбы родных и близких людей, так как ваша поддержка им просто необходима. Лев Вы можете раскрыть свои способности и творческий потенциал, не стоит думать, что ваш звездный час еще не наступил. Удача будет сопутствовать вам во многом. Вас ждет карьерный рост, открывающий большие горизонты. Вы ощутите прилив сил и активности, и поэтому справитесь со всякой работой, за которую возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так это от участия в новых проектах. Постарайтесь придерживаться старых, проверенных путей. Дева На этой неделе на первый план выйдут проблемы личного характера и семейные дела. Могут возникнуть некоторые препятствия в осуществлении ваших романтических планов, возможно, будет трудно понять и принять поведение близкого вам человека. Для вас может оказаться непосильной задачей контролировать ситуацию. В деловой сфере царит спокойствие и рутина. Что, в общем-то, неплохо. Весы В начале недели вы можете понять нечто важное про близкого человека. Пора снять розовые очки. Среда - это день компромиссов, поэтому с начальством лучше не конфликтовать. Постарайтесь зарекомендовать себя настоящим профессионалом. Проявите терпимость по отношению к коллегам, и ваши дела будут складываться весьма успешно. Сконцентрируйтесь на самых важных проблемах и не распыляйтесь по мелочам. Пятница хороший день для переговоров и заключения сделок. Выходные пройдут весьма романтично. Скорпион Неделя будет полна деловых встреч и выгодных проектов. В профессиональной сфере вам будет обеспечена стабильность и благополучие, если вы не будете лениться. Эта неделя обещает карьерный рост и солидную прибыль. Могут поступить выгодные предложения, которые чрезвычайно обрадуют вас. Но и в личной жизни вы решитесь на важный шаг, обретете счастье взаимной любви. Стрелец На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и развлечений. Вас заинтересуют новости, перспективные знакомства и важные разговоры. В понедельник у вас будет возможность бросить все силы на работу и показать всем, какой вы ценный и незаменимый сотрудник. В пятницу проявятся незавершенные дела: если вы чувствуете, что не можете с ними справиться, смело берите себе в помощники близких людей. Выходные - подходящий период для обновления гардероба или покупки бытовой техники для дома. Козерог На этой неделе вам необходимо твердо стоять на своем, даже если на вас будут давить, чтобы вы изменили свое мнение. Поддержка начальства позволит избавиться от вражды и интриг коллег по работе. В четверг вас порадуют новости личного характера. В субботу звезды предсказывают вам тотальную занятость: вы сами не оставите себе ни минуты свободного времени, строя планы и ставя перед собой новые цели. А вот воскресенье лучше целиком посвятить полноценному отдыху. Водолей Начало этой недели будет бурным, придется срочно включаться в работу, готовить отчет или ждать проверку. В среду будьте собранны, и вы сможете успеть сделать многое, практически не чувствуя усталости. В четверг может поступить интересное деловое предложение, не отказывайтесь от него. Да и в личной жизни давно назрели перемены. Рыбы Ваши успехи и достижения - это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед. Вам будет скучно топтаться на месте. Сейчас неплохое время для примирения с друзьями и возобновления романтических отношений, если таковые в последнее время переживали не лучший период. В пятницу приятные события могут произойти с вашими детьми.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter