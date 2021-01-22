«Главное, мы сами живы». В Башкирии сгорел дом инвалида-колясочника

Мама Фангиза Гульсасак рассказала mkset, что они построили дом восемь лет назад, который полностью оборудовали под сына. Женщина сообщила, что в тот день, 18 января, он попросил мать позвать друга, который живет через четыре дома от них. Через какое-то время он вернулся и сказал Гульсасак, что дом горит. Когда они прибежали, уже горел коридор, где стоял обогреватель. Гульсасак считает, что пожар произошел из-за него — он иногда падал или возле играли кошки. Кроме того, в коридоре хранились инструменты и бензин. Фангизу удалось выбраться из дома.