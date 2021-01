«Главное, мы сами живы». В Башкирии сгорел дом инвалида-колясочника

18 января в деревне Абзаково Белорецкого района Башкирии сгорел дом инвалида-колясочника Фангиза Нуритдинова. Пропало буквально всё: вещи, документы и само здание с баней. Теперь ему нужна помощь.

Мама Фангиза Гульсасак рассказала mkset, что они построили дом восемь лет назад, который полностью оборудовали под сына. Женщина сообщила, что в тот день, 18 января, он попросил мать позвать друга, который живет через четыре дома от них. Через какое-то время он вернулся и сказал Гульсасак, что дом горит. Когда они прибежали, уже горел коридор, где стоял обогреватель. Гульсасак считает, что пожар произошел из-за него — он иногда падал или возле играли кошки. Кроме того, в коридоре хранились инструменты и бензин. Фангизу удалось выбраться из дома. Пост о случившемся в соцсетях написал артист Ильгиз Абдрахманов. Наш друг Фангиз, не смотря на свои ограниченные возможности, очень сильно любит жизнь, искренний и отзывчивый, готовый всегда прийти на помощь. Старается работать, сам зарабатывать деньги и помогает таким же инвалидам как он сам, пишет Абдрахманов. Video: Instagram В настоящее время Фангиз находится в больнице — у него обгорела вся спина. По словам Гульсасак, пока неизвестно, когда его выпишут. Сейчас женщина живет у подруги, постоянно занимается оформлением документов. Пока планирует, что будут снимать квартиру в Белорецке. Гульсасак рассказала, что люди уже подключились к их проблеме, присылают деньги. Главное, мы сами живы. Вот это меня успокаивает, рассказала она. К выходу из медучреждения необходимо организовать условия для проживания Фангиза. Родственники и его друзья просят помощи. Карту для перевода денежных средств открыла сестра Фангиза Юнусбаева Гульназ Азаматовна в Сбербанке 4274 3200 6101 0727, так как сгорели все их документы и нужно время для восстановления. Номер мамы Фангиза Гульсасак апай: +79063757590.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter