Глава Башкирии утвердил правила ношения национального костюма

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, которое регламентирует правила ношения национального костюма на служебных мероприятиях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, мужской костюм включает в себя казакин с воротником-полустойкой с косыми бортами, брюки с лампасами или классические, однотонную рубашку, но допускается и неброская вышивка, классический вариант обуви в тон костюму. Кроме того, костюм может быть дополнен камзолом, неброским поясом-кушаком, а также тюбетейкой. Также можно надеть перстень или печатку. Женский стилизованный костюм предусматривает деловое платье с рукавами не менее двух третей, на котором также допускается неброская вышивка, блузку и юбку в тон, деловой пиджак или жилет, елян (удлиненный жакет), камзол, а также классическую обувь, гармонирующую с костюмом. В качестве украшений допускаются неброские аксессуары и бижутерия, браслеты, кольца и нагрудные украшения. Стилизованный костюм или его части не рекомендуется совмещать со спецодеждой, джинсами, шортами, прозрачными блузами и одеждой ярких цветов, не соответствующей обувью, например, спортивной или пляжной, а также не с классической прической. Напомним, 11 сентября в Башкирии празднуется День национального костюма. В этом году республиканские власти рекомендовали использовать национальные элементы в деловых костюмах.

