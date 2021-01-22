Глава Башкирии утвердил правила ношения национального костюма

Согласно распоряжению, мужской костюм включает в себя казакин с воротником-полустойкой с косыми бортами, брюки с лампасами или классические, однотонную рубашку, но допускается и неброская вышивка, классический вариант обуви в тон костюму. Кроме того, костюм может быть дополнен камзолом, неброским поясом-кушаком, а также тюбетейкой. Также можно надеть перстень или печатку.