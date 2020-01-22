Верховный суд Башкирии оправдал медсестру, обвиняемую в смерти 17-летней школьницы

На днях Верховный суд республики оставил в силе оправдательный приговор Нефтекамского городского суда по делу о неоказании должной медицинской помощи в отношении школьной медсестры. Напомним, в декабре 2017 года 17-летней ученице нефтекамской школы стало плохо прямо на уроке. Подросток, как выяснилось, страдала эпилепсией. В школе оперативно вызвали скорую помощь, но прибывшие на помощь медики были вынуждены констатировать смерть ученицы.