Верховный суд Башкирии оправдал медсестру, обвиняемую в смерти 17-летней школьницы
Об этом сообщили в пресс-службе профсоюза медиков республики.
На днях Верховный суд республики оставил в силе оправдательный приговор Нефтекамского городского суда по делу о неоказании должной медицинской помощи в отношении школьной медсестры. Напомним, в декабре 2017 года 17-летней ученице нефтекамской школы стало плохо прямо на уроке. Подросток, как выяснилось, страдала эпилепсией. В школе оперативно вызвали скорую помощь, но прибывшие на помощь медики были вынуждены констатировать смерть ученицы.
В марте 2018 года в следственном комитете республики возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности — ст. 109 УК РФ. Позже следователи переквалифицировали его в ч. 2 ст. 124 УК РФ — «Неоказание помощи больному».
Медсестре грозило лишение свободы сроком на 4 года.
В Нефтекамском городскому суде вину медсестры доказать обвиняемые не смогли.
Известно, что женщина в школьном медпункте работает 19 лет.