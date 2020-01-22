В Уфе обсудили участие малого бизнеса в больших тендерах
Сегодня, 09:02ОбществоМарат ГареевФото: mkset.ru
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Обсуждение вопросов прошло в формате круглого стола.
Вчера, 21 января 2019 года в республиканском министерстве промышленности и энергетики состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы, связанные с государственными закупками. В частности, это касалось участие представителей малого и среднего бизнеса и их участия в тендерах на право заключения контрактов на поставку товаров, работ и услуг.
Инициатором обсуждения стал Общественный совет при Минпроме Башкирии. Во встрече принимали участие представители крупного бизнеса, субъекты малого предпринимательства, чиновники, курирующие различные направления, связанные с предпринимательством в Башкирии.
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