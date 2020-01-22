В Уфе обсудили участие малого бизнеса в больших тендерах

Вчера, 21 января 2019 года в республиканском министерстве промышленности и энергетики состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы, связанные с государственными закупками. В частности, это касалось участие представителей малого и среднего бизнеса и их участия в тендерах на право заключения контрактов на поставку товаров, работ и услуг.