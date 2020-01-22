В Пермском крае суд оштрафовал на полмиллиона рублей экс-чиновника Минобразования
Сегодня, 20:34ОбществоФото: pixabay.com
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Бывший начальник управления дополнительного образования Минобразования Пермского края Дмитрий Жадаев признан виновным в хищении государственных средств и оштрафован на 500 тысяч рублей. Апелляционный суд не изменил меру пресечения.
По данным следствия, в ходе Жадаев вместе со своим подчиненным Владимиром Елагиным похитили 4,3 миллиона рублей, которые предназначались на организацию отдыха детей в военно-спортивных лагерях, пишет properm.ru. Суд взыскал с коррупционеров сумму причиненного ущерба и приговорил Владимира Елагина к 3,5 годам лишения свободы условно.
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