В Башкирии в ГИБДД предупредили о непогоде и плохой ситуации на дорогах
Сегодня, 12:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Просьбу быть внимательнее и осторожнее опубликовал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутинов.
По информации ГИБДД по Башкирии, в республике ожидается ухудшение погодных условий. Сообщается, что сегодня на дорогах будут снежные заносы и накаты.
В связи с тяжелой ситуацией на дорогах Динар Гильмутдинов опубликовал пост, в котором попросил водителей не покидать без острой необходимости пределы населенных пунктов.
Главный инспектор сообщил, что на дорогах нужно быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию. В ГИБДД также попросили планировать свой маршрут заранее.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей