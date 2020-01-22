В Башкирии в ГИБДД предупредили о непогоде и плохой ситуации на дорогах

По информации ГИБДД по Башкирии, в республике ожидается ухудшение погодных условий. Сообщается, что сегодня на дорогах будут снежные заносы и накаты.

В связи с тяжелой ситуацией на дорогах Динар Гильмутдинов опубликовал пост, в котором попросил водителей не покидать без острой необходимости пределы населенных пунктов.