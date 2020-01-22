В Башкирии прошло вручение государственных наград
Сегодня, 17:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: Сайт главы Башкирии
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Признание со стороны правительства получили работники разных профессий.
По информации пресс-службы главы Башкирии, награду получили аграрии, педагоги, врачи, ученые, деятели культуры.
Радий Хабиров лично поздравил с наградой профессора Наилю Хамидуллину, отметив, что она талантливый педагог и музыкант. Выделил режиссера и народного артиста Рифката Исрафилова, наградил профессора и руководителя Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Фирдауса Хисамитдинова, прославленного хирурга Владимира Плечева, директора культурно-досугового центра Салавата Суфию Зидиханову.
«Каждый из собравшихся сегодня в этом зале – гордость Башкортостана. Ваш заряжающий энергией энтузиазм и патриотизм – достойный пример, особенно для молодёжи», – отметил глава региона.
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