В Башкирии прошло вручение государственных наград

Радий Хабиров лично поздравил с наградой профессора Наилю Хамидуллину, отметив, что она талантливый педагог и музыкант. Выделил режиссера и народного артиста Рифката Исрафилова, наградил профессора и руководителя Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Фирдауса Хисамитдинова, прославленного хирурга Владимира Плечева, директора культурно-досугового центра Салавата Суфию Зидиханову.

«Каждый из собравшихся сегодня в этом зале – гордость Башкортостана. Ваш заряжающий энергией энтузиазм и патриотизм – достойный пример, особенно для молодёжи», – отметил глава региона.