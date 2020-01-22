В Башкирии планируют построить еще один бассейн в районе
Радий Хабиров заявил, что водный комплекс нужно ввести в эксплуатацию до 20 апреля.
Глава республики выехал в село Ермолаево с рабочим визитом. В своих постах он неоднократно заявлял свое желание построить бассейны во всех районах республики, где это только возможно, на сей раз речь зашла и об этом поселении.
По мнению властей, новый бассейн станет центром притяжение жителей района. Запланировано, что стоимость здания площадью 1,4 тысячи квадратных метров составит порядка 130 млн рублей.
Пока что завершена вертикальная планировка, установлены окна, котельная, канализация, тепло-, водо- и газоснабжение, идут отделочные работы. Сам бассейн пока что не оборудован.
В качестве дополнительного бонуса руководитель региона поручил рассмотреть возможность строительства тёплого перехода из бассейна в расположенный поблизости физкультурно-оздоровительный комплекс.