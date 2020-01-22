В Башкирии для заказчиков крупных проектов ввели ценовой аудит

Новые изменения подразумевают, что государственные заказчики обязаны представить помимо основного пакета документов на включение объекта от 1,5 млрд рублей и более дополнительную информацию. Муратов сообщил, что туда входит копия положительного заключения о проведении ценового и технологического публичного аудита.