В Башкирии для заказчиков крупных проектов ввели ценовой аудит
Сегодня, 10:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Сайт Курултая Башкирии
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В республике сформировали новые правила реализации инвестпрограммы.
Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов объяснил новые правила реализации и формирования республиканской адресной инвестиционной программы, сообщает «Бизнес-ФМ».
Новые изменения подразумевают, что государственные заказчики обязаны представить помимо основного пакета документов на включение объекта от 1,5 млрд рублей и более дополнительную информацию. Муратов сообщил, что туда входит копия положительного заключения о проведении ценового и технологического публичного аудита.
Также планируется внести технические корректировки в правила РАИН, в частности, уточнить наименования Инвестиционного комитета, а также Госкомитета Башкирии по конкурентной политике.
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