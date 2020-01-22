В аэропорту «Уфа» отметили День объятий
Сегодня, 12:09ОбществоФото: Пресс-служба Международного аэропорта "Уфа".
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21 января пассажиров, прибывших в уфимский аэропорт, встречали объятиями.
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Фото: Пресс-служба Международного аэропорта "Уфа".
Так в воздушной гавани отметили Международный день объятий, цель которого заключается в том, чтобы напомнить людям, как важно дарить душевное тепло.
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Поддержать акцию «Обними меня» согласились ребята из Республиканского центра волонтерского движения. Молодые люди встречали пассажиров с плакатами «Давайте обнимемся», рассказывали им о празднике, дарили добрые эмоции и хорошее настроение.
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