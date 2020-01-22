«Силу не применяли»: ФСИН Башкирии рассказали о смерти 17-летнего подростка в СИЗО

Медиакорсети прокомментировали трагическую смерть несовершеннолетнего подростка в уфимском СИЗО-1, которое расположено по ул. Достоевского, 39.

В ведомстве сообщили, что молодой человек, находясь в СИЗО, регулярно проходил медосмотры. 15 января ему прямо во время осмотра стало плохо, врачи его направили в терапевтическое отделение филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России. Там подросток проходил лечение в стационаре. Позже выяснилось, что у него была пупочная грыжа, а осложнения возникли в результате тупых травм живота.

Спустя 2 дня ему так и не стало лучше, состояние резко ухудшилось, остановилось сердце, он перестал дышать.

«Реанимационные мероприятия врачей результатов не дали. Была констатирована клиническая смерть больного. По данному факту проводится служебная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, материалы направлены в следственные органы. Физическая сила и специальные средства в отношении него не применялись», - пояснили в пресс-службе УФСИН по РБ.

Напомним, 17-летнего Романа К. задержали по подозрению в угоне автомобиля, который случился в августе 2019 года. Тогда он вместе с друзьями в ночь с 19 на 20 августа решили прокатиться. Для угона выбрали автомобиль ВАЗ-2110, разбили стекло задней двери, завели машину и поехали к знакомым.

С августа 2019 года молодой человек находился в СИЗО.

Член Общественной палаты Башкирии и комиссии СПЧ при главе Башкирии по гражданскому контролю за правоохранительными органами и содействию Общественной наблюдательной комиссии Олег Галин заявил, что юноша имел также проблемы с наркотиками. По его словам, когда он находился в СИЗО-1 с визитом, подростки, сидящие там, не жаловались на какие-либо проблемы:

«Я еще в конце декабря общался с подельником умершего подростка – сам он был на следственных действиях. Он сообщил мне, что условия содержания нормальные – питание вовремя, смена белья, душ, хорошее обращение. Несовершеннолетние содержатся в камерах-одиночках, под видеокамерами. Просто уму непостижимо, как вообще возникла такая внештатная ситуация с избиением», — сказал Олег Галин.

По словам адвоката Рамиля Гизатуллина, в этом деле вопросы в первую очередь нужно задавать тем, кто проводил расследование в отношении подростка и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Этот вид меры пресечения является исключительным даже для взрослых матерых преступников. Почему именно она была выбрана для несовершеннолетнего, когда были альтернативы в виде домашнего ареста или залога, не понятно»,

- комментирует наш эксперт, адвокат Рамиль Гизатуллин.

«В Уфе в настоящее время рассматривается дело в отношении неоднократного судимого мужчины, который не только угнал две машины, но одну из них разбил, причинив крупный ущерб в размере 250 тысяч рублей. Он находится под подпиской о невыезде. Скорее всего, сейчас оспорить нахождение несовершеннолетнего в СИЗО не представляется возможным, так как решение суда очевидно давно вступило в законную силу. А смертью подростка, причинами и причинно-следственными связями займутся компетентные органы».

Отметим, что признанные виновными в групповом изнасиловании девушки-дознавателя три высокопоставленных полицейских - 51-летний экс-начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний экс-начальник отдела полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний экс-начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павел Яромчук даже после приговора за тяжкое преступление избежали нахождения в СИЗО. До вступления приговора в силу они не были взяты под стражу в зале суда.