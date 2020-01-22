«Россети» автоматизировали взаимодействие предприятия с налоговыми органами
ГК «Россети» и компания «1С» объявили о завершении пилотного проекта по автоматизации налогового мониторинга. Базой для его осуществления является программный комплекс «1С: Управление холдингом».
Этот комплекс открывает работникам ФНС оперативный доступ к налоговой и бухгалтерской отчетности компании. Кроме этого, он будет в автоматическом режиме выполнять различные запросы от налоговой службы, а также контролировать их исполнение, сообщают «Новые известия».
Как отметил глава «Россетей» Павел Ливинский, работать в «1С: Управление холдингом» смогут компании любой отрасли. Внедренные технологические решения во много раз повысят эффективность существующих на сегодняшний день бизнес-процессов, добавил он. Важно, что в разработке и внедрении программного комплекса участвовали и специалисты энергохолдинга, рассказал Ливинский.
Благодаря автоматизации налогового мониторинга компании смогут сократить расходы на администрирование данной области. Кроме этого, повысится налоговая функция внутри организации. Период проверки отчётности с трех лет сократится до девяти месяцев. Помимо этого, автоматизация исключит ретроспективный риск в случае выдачи налоговыми органами квалифицированного мнения.