Роспотребнадзор: в России проснулись клещи

Представители Роспотребнадзора сообщают о появлении клещей в Центральной части России.
Причиной пробуждения кровососущих насекомых стала теплая и бесснежная зима. Об этом информирует RNS.
По словам ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Натальи Шашиной, массового появления клещей не ожидается. Здесь многое зависит от погоды и окружающей среды. Речи об эпидемиологических осложнениях не идет.
Насекомые просыпаются в местах, где сильно пригреет солнце. Данные коллизии возникают по причине теплой погоды. Бояться не надо, ведь для клещей установившаяся в Российской Федерации температура воздуха все равно очень низкая. Насекомым комфортно при +8 градусах тепла, подчеркнула Шашина.
Собеседница издания добавила, что способы защиты от проснувшихся зимой клещей не отличаются от мер защиты в другое время года. Сейчас вероятность пострадать от укуса клеща крайне мала.