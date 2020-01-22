Роспотребнадзор: в России проснулись клещи

Причиной пробуждения кровососущих насекомых стала теплая и бесснежная зима. Об этом информирует RNS.

По словам ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Натальи Шашиной, массового появления клещей не ожидается. Здесь многое зависит от погоды и окружающей среды. Речи об эпидемиологических осложнениях не идет.

Насекомые просыпаются в местах, где сильно пригреет солнце. Данные коллизии возникают по причине теплой погоды. Бояться не надо, ведь для клещей установившаяся в Российской Федерации температура воздуха все равно очень низкая. Насекомым комфортно при +8 градусах тепла, подчеркнула Шашина.