Фото: kremlin.ru
Готовятся поправки в закон о федеральном бюджете
Сегодня, 19:25Общество
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете на следующие два года, чтобы реализовать послания президента.
Как пишет RT, поправки должны подготовить Минфин и Минтруд до 11 февраля текущего года.
По словам Мишустина, наиболее приоритетной задачей сейчас является исполнение пунктов послания президента Федеральному собранию.
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