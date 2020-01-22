Глава Башкирии пошутил в социальных сетях о башкирах и лошадях

Сегодня руководитель республики во время своей рабочей поездки публиковал не только посты о том, что он посещает и где дает поручения.

Радий Хабиров решил также и немного отвлечься, выложив шутку о национальном колорите.

«Мы, башкиры, такие же выносливые, как и наши башкирские лошадки)) жалко, еду из-под снега добывать не умеем)))...( пунктуация и орфография сохранены, – примечание «Медиакорсети»)», – опубликовал он сообщение.

Реакции на его шутку были неоднозначные. «Это ж надо было,такое написать итак еле выживаем, ещё злите тут народ», – прокомментировала под постом местная жительница.