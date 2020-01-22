Чайке предложили новую должность взамен поста генпрокурора

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Совфед 22 января освободил от должности генпрокурора России Юрия Чайку.
Как передает RT, два дня назад Владимир Путин предложил Совфеду рассмотреть кандидатуру замглавы СК России Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Вместе с тем, бывшему генпрокурору предложили занять должность полпреда президента в СКФО. Путин выразил уверенность, что Чайка решит актуальные вопросы региона, включая проблему терроризма.
В свою очередь, Чайка заявил, что справится с поставленными задачами, в том числе с реализацией нацпроектов и повышением уровни жизни граждан.
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