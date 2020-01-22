Чайке предложили новую должность взамен поста генпрокурора

Как передает RT, два дня назад Владимир Путин предложил Совфеду рассмотреть кандидатуру замглавы СК России Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Вместе с тем, бывшему генпрокурору предложили занять должность полпреда президента в СКФО. Путин выразил уверенность, что Чайка решит актуальные вопросы региона, включая проблему терроризма.