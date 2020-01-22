«Берегите детей»: после пикета в Уфе о сироте с двумя детьми вспомнили чиновники
Анонимный собеседник сообщил Наталье Зыряновой, что её семьей снова интересуется служба опеки.
Сегодня, 22 января, стало известно, что Наталье Зыряновой, которая накануне провела пикет возле Дома Республики в Уфе, звонили из школы, где учатся ее дети, и сообщили, что ею опять заинтересовались сотрудники управления опеки.
- Я увидела пропущенный звонок на своем мобильнике, перезвонила. Оказалось, что это кто-то из школы звонил. Спросили, как у нас дела и намекнули, что по поводу меня звонили из опеки, спрашивали, как учатся дети, - сообщила Медиакорсети Наталья. – Когда я просила о помощи, никто не реагировал, только отписки да отговорки получала, а теперь вот сразу все активизировались.
Напомним, накануне 37-летняя Наталья Зырянова вышла с плакатом на одиночный пикет к Дому Республики. Она рассказала позже корреспонденту Медиакорсети, что решилась на этот поступок от отчаяния. Это произошло после визита к судебным приставам, которые должны восстановить права Натальи и добиться выделения ей жилья администрацией Демского района и администрацией Уфы. В декабре 2018 года чиновники вновь обещали решить жилищный вопрос Натальи – теперь уже в декабре 2019 года. Но ничего подобного не произошло.
- Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян – там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые, - сообщила журналистам Наталья.
Ее сыновьям сейчас 10 и 11 лет. Обоим нужно ходить в школу, они каждый день вынуждены по 2,5 км идти на учебу. Никакой школьный автобус за ними не заезжает, поскольку, кроме двух мальчиков, в этом садовом товариществе больше детей школьного возраста нет.
По словам Натальи, после развода с мужем и восстановления родительских прав она через суд добилась решения о выделении ей жилья. В администрации ей сообщили, что поставили в очередь на квартиру.
- Я там восемьдесят-какая-то по счету. И когда же я получу квартиру? Это просто издевательство над людьми! – возмущена женщина. – Дети ходят в школу прямо по дороге, там машины рядом ездят. Когда совсем плохая погода – гололед или метель, я их не отпускаю на учебу, потому что это очень опасно. Может, хотя бы школьный автобус утром смог за нами заезжать. Для автобуса два километра – это ерунда, а для маленьких детей ведь это огромное расстояние!
Наталья живет по временной прописке. Конечно, баня, переделанная под жилье, это не лучший вариант. Но кто виноват в том, что она оказалась в таких условиях? Ведь, по сути, государство уже почти 20 лет не исполняет свои обязательства перед ней, как перед сиротой. Такой позиции придерживается и депутат Дмитрий Чувилин, к которому женщина обратилась за поддержкой.
- Хорошо помню, как в конце 2018 года, когда мне пообещали чрез год дать квартиру, в администрации Демского района бывший глава Сергей Плотников сказал: «Берегите детей». Я и берегу как могу. Но власти мне как не помогали, так и не помогают, - говорит Наталья.
Напомним, проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне.
Медиакорсеть следит за ситуацией.