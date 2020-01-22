«Берегите детей»: после пикета в Уфе о сироте с двумя детьми вспомнили чиновники

Сегодня, 22 января, стало известно, что Наталье Зыряновой, которая накануне провела пикет возле Дома Республики в Уфе, звонили из школы, где учатся ее дети, и сообщили, что ею опять заинтересовались сотрудники управления опеки.

- Я увидела пропущенный звонок на своем мобильнике, перезвонила. Оказалось, что это кто-то из школы звонил. Спросили, как у нас дела и намекнули, что по поводу меня звонили из опеки, спрашивали, как учатся дети, - сообщила Медиакорсети Наталья. – Когда я просила о помощи, никто не реагировал, только отписки да отговорки получала, а теперь вот сразу все активизировались.

Напомним, накануне 37-летняя Наталья Зырянова вышла с плакатом на одиночный пикет к Дому Республики. Она рассказала позже корреспонденту Медиакорсети, что решилась на этот поступок от отчаяния. Это произошло после визита к судебным приставам, которые должны восстановить права Натальи и добиться выделения ей жилья администрацией Демского района и администрацией Уфы. В декабре 2018 года чиновники вновь обещали решить жилищный вопрос Натальи – теперь уже в декабре 2019 года. Но ничего подобного не произошло.

- Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян – там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые, - сообщила журналистам Наталья.

Ее сыновьям сейчас 10 и 11 лет. Обоим нужно ходить в школу, они каждый день вынуждены по 2,5 км идти на учебу. Никакой школьный автобус за ними не заезжает, поскольку, кроме двух мальчиков, в этом садовом товариществе больше детей школьного возраста нет.

По словам Натальи, после развода с мужем и восстановления родительских прав она через суд добилась решения о выделении ей жилья. В администрации ей сообщили, что поставили в очередь на квартиру.

- Я там восемьдесят-какая-то по счету. И когда же я получу квартиру? Это просто издевательство над людьми! – возмущена женщина. – Дети ходят в школу прямо по дороге, там машины рядом ездят. Когда совсем плохая погода – гололед или метель, я их не отпускаю на учебу, потому что это очень опасно. Может, хотя бы школьный автобус утром смог за нами заезжать. Для автобуса два километра – это ерунда, а для маленьких детей ведь это огромное расстояние!

Наталья живет по временной прописке. Конечно, баня, переделанная под жилье, это не лучший вариант. Но кто виноват в том, что она оказалась в таких условиях? Ведь, по сути, государство уже почти 20 лет не исполняет свои обязательства перед ней, как перед сиротой. Такой позиции придерживается и депутат Дмитрий Чувилин, к которому женщина обратилась за поддержкой.

- Хорошо помню, как в конце 2018 года, когда мне пообещали чрез год дать квартиру, в администрации Демского района бывший глава Сергей Плотников сказал: «Берегите детей». Я и берегу как могу. Но власти мне как не помогали, так и не помогают, - говорит Наталья.

Напомним, проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне.