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«Берегите детей»: после пикета в Уфе о сироте с двумя детьми вспомнили чиновники
Сюжеты:
Смог в Сибае75 лет ПобедыНациональные проекты 2019-2024
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«Берегите детей»: после пикета в Уфе о сироте с двумя детьми вспомнили чиновники

Сегодня, 13:31ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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