Администрация города в Башкирии не платила долг подрядчикам в размере 22 млн рублей

В июле 2019 года, по информации ведомства, муниципалитет заключил контракт с коммерческой фирмой на оказание капремонта придомовой территории. По условиям сделки, выплата за выполненные работы должна была быть осуществлена в конкретном порядке, но условие выполнено не было.