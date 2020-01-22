Администрация города в Башкирии не платила долг подрядчикам в размере 22 млн рублей
Сегодня, 14:21ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Положенных выплат удалось добиться только через прокуратуру.
В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что администрация Благовещенска задолжала подрядчикам крупную сумму.
В июле 2019 года, по информации ведомства, муниципалитет заключил контракт с коммерческой фирмой на оказание капремонта придомовой территории. По условиям сделки, выплата за выполненные работы должна была быть осуществлена в конкретном порядке, но условие выполнено не было.
Аналогичные нарушения после проверки выявили еще по трем контрактам. Чтобы устранить нарушения, в адрес главы администрации внесли представление.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед предпринимателями в размере свыше 22 млн рублей погашена в полном объеме.
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