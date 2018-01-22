В Башкирии моральный вред ребенку оценили в 350 тысяч рублей

Такое решение принял Верховный суд республики.

Решением Верховного суда Башкирии с больницы №1 города Октябрьского взыскана компенсация морального вреда после вопиющего случая с 14-летним подростком, происшедшего в ноябре 2015 года.

Как следует из материалов дела, мальчик был доставлен в приемный покой больницы с высокой температурой и болями в животе. Ему сняли боли и потом без надлежащего обследовании и полноценного лечения отпустили домой. Через два дня мальчику вновь стало плохо и его привезли в больницу на «скорой помощи». Врачи в ходе обследования так и не заметили у него острый аппендицит и назначили антибиотики, которые при данном диагнозе категорически противопоказаны.

У пациента от такого лечения развились осложнения, и его срочно отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ребенку сделали три экстренных операции и потом долго лечили в стационаре.

По мнению уфимских врачей, жизнь мальчика находилась под угрозой. Своевременная диагностика и квалифицированная медицинская помощь, оказанные ему сразу в больнице Октябрьского, помогли бы избежать осложнений.

Родители обратились в прокуратуру, которая поддержала их претензии. В итоге Октябрьский городской суд постановил взыскать с городской больницы около 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и штрафа за некачественное оказание услуг.