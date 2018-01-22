Чучела крокодилов, патроны и кораллы: что хотели провезти жители Башкирии

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За 2017 год запрещенные предметы пытались провезти через Башкирию 334 раза.
Уже за 2018 год зафиксировано четыре подобных случая, сообщает Ufatime.
Наиболее часто в аэропорту «Уфа» попадались пассажиры с алкогольной и табачной продукцией сверх нормы, а также с сильнодействующими и психотропными веществами. Один раз в республику ввозили экстремистскую литературу и несколько раз чучела крокодилов и кораллы.
114 раз пытались перевезти кастеты, электрошокеры, ножи, телескопические дубинки и патроны.
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