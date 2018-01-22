Чучела крокодилов, патроны и кораллы: что хотели провезти жители Башкирии

Наиболее часто в аэропорту «Уфа» попадались пассажиры с алкогольной и табачной продукцией сверх нормы, а также с сильнодействующими и психотропными веществами. Один раз в республику ввозили экстремистскую литературу и несколько раз чучела крокодилов и кораллы.