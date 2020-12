Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о динамике количества врачей в муниципалитетах за 11 месяцев.

Наибольший отток медиков наблюдается в Стерлитамаке, где свою работу оставили 57 человек. Следом идут Салават с показателем минус 14 специалистов и Сибай — минус девять. В Учалинском и Чекмагушевском районах уволились восемь и семь врачей соответственно. 114 медиков трудоустроились в Уфе, 23 — в Нефтекамске. В Мелеузовском районе Башкирии число врачей увеличилось на 16, в Благовещенском — на 12, Аургазинском и Янаульском районах — на восемь.

