ВКонтакте выяснила, о чём мечтали пользователи в 2020 году

Также в VK стали чаще заказывать продукты. Именно эта категория показала самый бурный рост по количеству заказов: спрос на товары из сегмента «Продукты питания» вырос на 86% во время самоизоляции и в 10 раз с начала года. А в категории «Еда» самыми популярными товарами стали сеты роллов и бургеров, пицца, рыба, замороженные ягоды, грибы, овощи и десерты.