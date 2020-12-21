ВКонтакте выяснила, о чём мечтали пользователи в 2020 году

Среди самых популярных желаний оказались смартфоны, наушники, антисептики и стикеры ВКонтакте.
Топ желаний:
Большинство пользователей мечтает о технике: ноутбуках и смартфонах, музыкальных колонках и беспроводных наушниках, электросамокатах, фитнес-браслетах. Среди наиболее популярных производителей — Apple. Также в рейтинг самых желанных товаров попала Sony PlayStation — ей больше всего интересуются мужчины в возрасте 18 лет. Девушки в этом возрасте чаще всего хотят купить или получить в подарок настольную игру «Монополия».
Популярностью пользуются и мягкие игрушки — особенно авокадо, акулы и плюшевые медведи. Также в топ входят стикеры ВКонтакте. Кроме того, пользователи продолжают заботиться о своей безопасности: с весны в вишлистах сохранились антисептики и антибактериальные салфетки.
ВКонтакте выяснила, какие товары вызывали наибольший интерес в 2020 году. Списки желаний и покупок у пользователей разошлись.
Сегодня в VK 190 тысяч активных продавцов — тех, кто регулярно размещает и продаёт свои товары. Каждый час пользователи ВКонтакте просматривают 4,2 млн товаров.
Топ покупок:
Лидером продаж в категории «Гардероб» оказалась одежда и обувь от российских streetwear-брендов, звёзд и российских дизайнеров. В целом категория стала второй по росту количества заказов: спрос в ней вырос в три раза. Самой популярной стала одежда от Buster Shop — причём их футболка «Цените мать» оказалась наиболее покупаемым товаром. Также пользователи часто приобретали вещи экспериментальной марки «Провинция» и магазина Dickomraz.
Музыкант MORGENSHTERN — звезда не только музыкальных чартов, но и товаров ВКонтакте: именно его одежда занимает лидирующее место по количеству покупок среди звёзд и артистов. Ещё пользователи обратили особое внимание на биты от студии Marlow Beats и мерч группы «кис-кис».
Помимо одежды, пользователи часто приобретали ВКонтакте украшения, необычные подарки, товары для дома.
Также в VK стали чаще заказывать продукты. Именно эта категория показала самый бурный рост по количеству заказов: спрос на товары из сегмента «Продукты питания» вырос на 86% во время самоизоляции и в 10 раз с начала года. А в категории «Еда» самыми популярными товарами стали сеты роллов и бургеров, пицца, рыба, замороженные ягоды, грибы, овощи и десерты.
Пользователи VK приобретали и более необычные товары. Например, в октябре одной из самых крупных покупок в Маркете ВКонтакте стал поворотный пресс от Wild Artisan стоимостью 55 тысяч рублей. А в сентябре пользователи активно интересовались мотоциклами от «Мотоальфы» — стоимость одного варьируется от 140 до 350 тысяч рублей.
Большое внимание привлекла распродажа 11.11 AliExpress в VK. Количество пользователей, которые купили на ней товары, выросло на 803% по сравнению с прошлым годом.
Товары, набравшие больше всего отметок «Нравится»:
В разделе «Желания» пользователи могут не только выбирать конкретные товары, но и добавлять мечты в вишлист сами. ВКонтакте узнала, какие желания загадывали жители разных городов.
В целом в России пользователи чаще всего загадывали деньги, любовь, стикеры, цветы, квартиру, «нормальную жизнь», поехать на море и «обнимашки».
Ранее в этом году ВКонтакте представила новую платформу e-commerce: запустила «Маркет» — маркетплейс с товарами от магазинов и друзей и персональными рекомендациями, добавила раздел «Объявления», полностью обновила магазин ВКонтакте. Также пользователи теперь могут оплачивать товары картой и с помощью VK Pay, заказывать доставку от СДЭК и Boxberry или курьером на Такси ВКонтакте.