Великая: не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым

На прошлой неделе CAS утвердил санкции в отношении спортсменов из России. В течение двух лет им придется выступать без флага и гимна страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира, сообщает ТАСС.
«Гимн и флаг — это символы радости, победы. Как действующий атлет я не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым», — отметила Великая. По ее словам, России удалось добиться разрешения на ношение формы в цветах триколора, а значит, зрители будут понимать, какое государство представляют атлеты.
«Каждый из нас, кто поедет на Олимпиаду, будет мотивирован не просто участвовать в ней, а сделать все, чтобы наша страна гордилась нами, чтобы каждый знал — мы представляем Россию», — подчеркнула спортсменка.
Великая напомнила, что люди, отстаивающие интересы России, смогли добиться сокращения срока санкций с четырех до двух лет. Это позволит спортсменам планировать собственный график и готовиться к ОИ во Франции. Она отметила, что именно ради будущего спорта стоит забыть о личных амбициях и быть кристально чистыми.
По словам олимпийской чемпионки, вся эта ситуация не должна повлиять на отношение к спорту в России. Она напомнила, что честные спортсмены вот уже шесть лет испытывают давление со стороны Всемирного антидопингового агентства, и это должно закончиться.
«Сейчас на нас лежит ответственность за сохранение спорта в нашей стране», — отметила Великая. По ее словам, отношение к спортивным состязаниям в России совершенно уникально, и важно не допустить, чтобы это изменилось.