Великая: не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов несправедливо, но это не повлияет на мотивацию команды. Об этом рассказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

На прошлой неделе CAS утвердил санкции в отношении спортсменов из России. В течение двух лет им придется выступать без флага и гимна страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира, сообщает ТАСС. «Гимн и флаг — это символы радости, победы. Как действующий атлет я не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым», — отметила Великая. По ее словам, России удалось добиться разрешения на ношение формы в цветах триколора, а значит, зрители будут понимать, какое государство представляют атлеты. «Каждый из нас, кто поедет на Олимпиаду, будет мотивирован не просто участвовать в ней, а сделать все, чтобы наша страна гордилась нами, чтобы каждый знал — мы представляем Россию», — подчеркнула спортсменка. Великая напомнила, что люди, отстаивающие интересы России, смогли добиться сокращения срока санкций с четырех до двух лет. Это позволит спортсменам планировать собственный график и готовиться к ОИ во Франции. Она отметила, что именно ради будущего спорта стоит забыть о личных амбициях и быть кристально чистыми. По словам олимпийской чемпионки, вся эта ситуация не должна повлиять на отношение к спорту в России. Она напомнила, что честные спортсмены вот уже шесть лет испытывают давление со стороны Всемирного антидопингового агентства, и это должно закончиться. «Сейчас на нас лежит ответственность за сохранение спорта в нашей стране», — отметила Великая. По ее словам, отношение к спортивным состязаниям в России совершенно уникально, и важно не допустить, чтобы это изменилось.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter