В Челябинском наркологическом диспансере вахтер нанес телесные повреждения пациенту, от чего он скончался.

По сообщению “ФедералПресс”, суд по данному делу уже состоялся и вынесен приговор. Отмечается, что в прошлом году тридцатисемилетний мужчина нанес пациенту наркологического диспансера телесные повреждения и он скончался от полученных травм, не совместимых с жизнью. Причина нападения не называется. По решению суда обвиняемый приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

