В Стерлитамаке более 100 человек заперли в баре, который нарушал антиковидный режим

В Стерлитамаке более 100 человек заперли в баре, который нарушал антиковидный режим

Вчера, 18:28ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В минувшие выходные в ходе рейда активисты группы «Безопасная республика» обнаружили заведение, которое нарушает санитарно-эпидемиологические правила. Об этом сообщает в паблике инициативной группы в социальных сетях.

Нежданные гости увидели, что ресто-бар работает даже после двух часов ночи, а в заведении находятся более 100 человек. Конечно, речи о социальной дистанции не идет, ведь многие гости находились на танцполе и участвовали в конкурсах.

Активисты вызвали сотрудников полиции. До их приезда хозяин заведения угрожал проверочной группе и хотел скрыть факт нарушения закрыв двери, не выпуская посетителей и выключив свет.

— По всем нарушениям составлены протоколы и взяты объяснительные. Некоторые граждане оказали сопротивление сотрудникам полиции при составлении протоколов. Все они были задержаны, отметил председатель проекта «Безопасная республика» Сергей Дудко.

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