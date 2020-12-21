В Стерлитамаке более 100 человек заперли в баре, который нарушал антиковидный режим

Нежданные гости увидели, что ресто-бар работает даже после двух часов ночи, а в заведении находятся более 100 человек. Конечно, речи о социальной дистанции не идет, ведь многие гости находились на танцполе и участвовали в конкурсах.
Активисты вызвали сотрудников полиции. До их приезда хозяин заведения угрожал проверочной группе и хотел скрыть факт нарушения закрыв двери, не выпуская посетителей и выключив свет.
— По всем нарушениям составлены протоколы и взяты объяснительные. Некоторые граждане оказали сопротивление сотрудникам полиции при составлении протоколов. Все они были задержаны, отметил председатель проекта «Безопасная республика» Сергей Дудко.