В Стерлитамаке более 100 человек заперли в баре, который нарушал антиковидный режим

В минувшие выходные в ходе рейда активисты группы «Безопасная республика» обнаружили заведение, которое нарушает санитарно-эпидемиологические правила. Об этом сообщает в паблике инициативной группы в социальных сетях.

Нежданные гости увидели, что ресто-бар работает даже после двух часов ночи, а в заведении находятся более 100 человек. Конечно, речи о социальной дистанции не идет, ведь многие гости находились на танцполе и участвовали в конкурсах. Активисты вызвали сотрудников полиции. До их приезда хозяин заведения угрожал проверочной группе и хотел скрыть факт нарушения закрыв двери, не выпуская посетителей и выключив свет. — По всем нарушениям составлены протоколы и взяты объяснительные. Некоторые граждане оказали сопротивление сотрудникам полиции при составлении протоколов. Все они были задержаны, отметил председатель проекта «Безопасная республика» Сергей Дудко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter