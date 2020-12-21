В новогоднюю ночь по Башкирии будут патрулировать около двух тысяч полицейских

По его словам, в новогодних гуляниях примет участие, по примерным прогнозам, около 110 тысяч человек. А в день празднования Рождества в церквях республики примут участие 21 тысяча паломников.
Для обеспечения порядка служба МВД организует круглосуточное патрулирование. Всего в новогоднюю ночь к дежурству приступят более 500 сотрудников полиции, 200 сотрудников частных охранных организаций, а также 1500 представителей общественных объединений. За порядком на дорогах будут наблюдать 400 инспекторов ДПС.