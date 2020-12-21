В новогоднюю ночь по Башкирии будут патрулировать около двух тысяч полицейских

В новогоднюю ночь по Башкирии будут патрулировать около двух тысяч полицейских

Вчера, 14:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 21 декабря, стало известно, сколько сотрудников полиции будут работать в новогоднюю ночь и праздничные дни. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Айдар Зубаиров.

По его словам, в новогодних гуляниях примет участие, по примерным прогнозам, около 110 тысяч человек. А в день празднования Рождества в церквях республики примут участие 21 тысяча паломников.

Для обеспечения порядка служба МВД организует круглосуточное патрулирование. Всего в новогоднюю ночь к дежурству приступят более 500 сотрудников полиции, 200 сотрудников частных охранных организаций, а также 1500 представителей общественных объединений. За порядком на дорогах будут наблюдать 400 инспекторов ДПС.

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