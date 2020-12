В Башкирии за минувшие сутки 383 человека заболели внебольничной пневмонией. С выздоровлением выписаны 371 пациент. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Не сокращается и число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 159 человек. Выздоровели за прошедший день всего четыре человека. В стационарах республики лечение проходят 832 человека. В тяжелом состоянии находятся 59 пациентов, из них 14 подключены к искусственной вентиляции легких. За весь период от коронавируса скончалось 125 человек. Трое из них только за минувший день.

