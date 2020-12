Следственный комитет в Хайбуллинском районе расследует дело о несчастном случае, в результате которого был причинен ущерб здоровью 34-летнего шахтера. Мужчина трудился на «Бурибаевском горно-обогатительном комбинате».

По предварительным данным следователей, трагический случай произошел 19 декабря. Во время упрочнения массива горных пород, они обрушились прямо на шахтера. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, после чего был доставлен в больницу. Следователям предстоит выяснить, соблюдали ли работники правила безопасности и были ли соблюдены все пункты по охране труда. В ходе расследования правоохранительные органы оценят действия лиц, ответственных за соблюдение безопасности на предприятии.

