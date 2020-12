В Башкирии помиловали преступников, осужденных за ножевое ранение и хищение денег

Комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии рассмотрело семь ходатайств осужденных. По результатам обсуждения было принято решение помиловать двоих преступников.

По словам председателя Госсобрания-Курултая республики Константина Толкачева, одна из осужденных женщина, которая нанесла ножевое ранение своему супругу. Женщина раньше никогда не привлекалась к уголовной ответственности, она признала вину и раскаялась. Также смягчающим обстоятельство стало то, что у женщины имеется несовершеннолетняя дочь. – Члены комиссии поддержали ходатайство женщины, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе ссоры на кухне, после оскорблений и нецензурной брани со стороны мужа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла ему один удар ножом, — отметил Толкачев. Второй осужденный обвиняется в хищении денег. Он тайно унес деньги и драгоценности, которые принадлежали его брату и бабушке. Комиссия сделала вывод, что данный инцидент больше походит на внутрисемейный. Оказалось, молодой человек ухаживает за своей лежачей бабушкой и является опекуном младших брата и сестры после смерти родителей.

