В Башкирии помиловали преступников, осужденных за ножевое ранение и хищение денег

Второй осужденный обвиняется в хищении денег. Он тайно унес деньги и драгоценности, которые принадлежали его брату и бабушке. Комиссия сделала вывод, что данный инцидент больше походит на внутрисемейный. Оказалось, молодой человек ухаживает за своей лежачей бабушкой и является опекуном младших брата и сестры после смерти родителей.